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Спецпоказ «Курентзис: Кармен»

Michele, Малая Морская улица, 24

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. «Кармен» в Зальцбурге — событие, которое взбудоражило критиков и публику. Музыкальный руководитель и дирижер постановки Теодор Курентзис, режиссер-хореограф Габриэла Карризо из Аргентины и ее танцевальная компания Peeping Tom предложили не просто новое прочтение, а радикальный пересмотр привычных оперных клише. Дебют Асмик Григорян в нетипичной для сопрано заглавной партии, Джонатан Тетельман в роли помешавшегося от ревности Дона Хосе, Кристина Мхитарян – отважная Микаэла, Давиде Лучано в роли тореадора Эскамильо: звездный состав приковал к себе внимание оперной публики по всему миру. Трактовка оркестра Utopia под управлением Теодора Курентзиса раскрыла давно знакомую музыку с новой стороны: «Самое бесспорное в этом большом, сложном, некомфортном спектакле — перфекционизм Теодора Курентзиса и его европейского оркестра Utopia… Темпы и динамика так препарированы, а общая звуковая картина сбалансирована с такой деликатностью, что самые засаленные страницы партитуры начинают звучать как откровение» (Сергей Ходнев, «Коммерсантъ», 19.08.2026). Гость: Виталий Полонский Главный хормейстер хоров musicAeterna, Utopia

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