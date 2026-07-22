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Спецпоказ «Короткий фильм о любви»

Michele, Малая Морская улица, 24

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Каждую ночь он смотрит в её окно. Он знает, когда она зажигает свет, когда остается одна, когда впускает в свою жизнь чужих мужчин. Она — опытная, красивая, разочарованная в любви женщина. Он — юноша, для которого чувство еще не отделимо от мечты. Когда наблюдение перестает быть тайным, между героями возникает странная игра власти, стыда и притяжения. Где проходит черта между первой влюбленностью и маниакальной одержимостью? Польский с русскими субтитрами Гость: Анастасия Меловская Киновед, автор телеграм-канала «упал, очнулся — кино»

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