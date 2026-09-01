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Кинопоказ в саду: «Ходячий замок»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 6+
Кино

Про событие

Кинопоказ в цветущем саду у стен особняка XIX века — в кинотеатре под открытым небом. Будешь смотреть классику японской анимации — «Ходячий замок» режиссёра Хаяо Миядзаки.

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