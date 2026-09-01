Кино в саду: «Красавица и Чудовище»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
Кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. О фильме: Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток.
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