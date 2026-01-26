«Деконструкция» — документальное кино, показывающее какую цену платит тот, кто дарит праздник другим, как на самом деле создаётся пространство, где люди чувствуют себя живыми. премьерный показ фильма-портрета об организаторе локальных вечеринок — Яне Борисовой — это искренний и честный взгляд на жизнь и работу человека, который часто остаётся за кадром. После просмотра будет обсуждение вместе с режиссёром и главной героиней фильма, обсудишь феномен неигрового кино, съёмочный процесс и тебе ответят на все вопросы. После показа ты сможешь поддержать авторов донатом. В пространстве нужно будет снять обувь