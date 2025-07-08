История о том, как случайная встреча может изменить жизнь. После показа пройдёт обсуждение совместно с актрисой Евгенией Громовой, оператором Тимом Лобовым, композитором и драматургом Артёмом Макояном. Модератором выступит пиар-специалист компании «Петербург глазами инженера» — Наталия Смирнова.