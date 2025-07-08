[солдаут] Специальный показ фильма «Питер ФМ»
Кожевенная линия, 40Б, лекторий'порт (Студия 42)
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
История о том, как случайная встреча может изменить жизнь. После показа пройдёт обсуждение совместно с актрисой Евгенией Громовой, оператором Тимом Лобовым, композитором и драматургом Артёмом Макояном. Модератором выступит пиар-специалист компании «Петербург глазами инженера» — Наталия Смирнова.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи