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  1. Санкт-Петербург
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Специальный показ фильма «Люди большой воды»

Лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Д

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Океан вмещает в себя всё, кроме границ. И у каждого человека свой путь к нему. Документальный фильм посвящён людям, среди которых живые легенды парусного спорта и сёрфинга, которые не мыслят себя без морской стихии, и занимаются изучением Океана и границ собственных возможностей через парусный спорт, сёрфинг, и живопись. После показа фильма директор Санкт-Петербургских мореходных классов Владимир Кучинский расскажет о любительском крейсерском яхтинге и проекте «Россия на Балтике», обсудят фильм и поделятся планами перед началом сезона.

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