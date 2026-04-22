Океан вмещает в себя всё, кроме границ. И у каждого человека свой путь к нему. Документальный фильм посвящён людям, среди которых живые легенды парусного спорта и сёрфинга, которые не мыслят себя без морской стихии, и занимаются изучением Океана и границ собственных возможностей через парусный спорт, сёрфинг, и живопись. После показа фильма директор Санкт-Петербургских мореходных классов Владимир Кучинский расскажет о любительском крейсерском яхтинге и проекте «Россия на Балтике», обсудят фильм и поделятся планами перед началом сезона.