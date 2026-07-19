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Спектакль-променад «Тайны наследства братьев Мясниковых»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Иммерсивный спектакль-променад, который пройдёт в старинном особняке. Ты станешь свидетелем истории, которая пошатнула общество России и стала одним из самых громких судебных разбирательств прошлой эпохи. Перед твоими глазами оживут последние года жизни первых владельцев особняка — братьев Мясниковых, Ивана и Александра. Особняк Мясникова — исторический и архитектурный памятник XIX века, построенный в 1859 году в самом сердце Петербурга. Здание возвели по заказу Ивана Константиновича Мясникова, одного из двух братьев. Однако дурная слава владельцев повлияла на славу самого особняка — долгое время его именовали не иначе как «сутяжный особняк». Дело в том, что братья Мясниковы стали героями судебного разбирательства, которое тянулось 14 лет и в которое будут вовлечены огромное количество людей. Оно сопровождалось тёмными слухами и домыслами. Эта тяжба довела одного брата до инсульта и ранней могилы, а другой лишился блестяще начатой карьеры и уважения в обществе. Само же «Дело Мясниковых» прогремело на всю страну и применялось в качестве примера для обучения молодых юристов. Во время иммерсивного спектакля ты пройдёшься по парадным залам и гостиным, хранящим почти 200 лет истории, узнаешь тайную наследства братьев Мясниковых и лично увидишь, как проходило судебное разбирательство.

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