Аудио спектакль-прогулка проходит по местам, описанным в романе "Преступление и Наказание", и вдохновившим автора на его великое произведение. Маршрут проходит по Столярному переулку, Кокушкину мосту, Садовой, Сенной, вдоль набережной канала Грибоедова и завершается недалеко от дома Старухи-процентщицы. Ты погружаешься в мир героев Достоевского, идешь по тем же улицам, по тем же мостовым, что и они, видишь те же дома и пейзажи, и ощущаешь мучительность и неизбежность их выбора. Или все-таки можно что-нибудь изменить? Продолжительность прогулки - 1 час 30 минут, за это время участники пройдут около 3-х км. Рекомендации — одеться по погоде и захватить с собой воду, при желании.