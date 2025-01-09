Разговорный клуб иностранных языков «SayYesClub» приглашает всех, кто хочет завести новые знакомства и любит английский. Тема встречи: If You Had to Live in a Book, Which One Would It Be? Если ты давно мечтал найти место, где можешь практиковать английский, испанский, французский или другой иностранный язык, посещать лекции по саморазвитию и просто расслабиться, играя в настольные игры и D&D, то тебе в разговорный клуб. Встречи разговорного клуба проводят в формате «speed dating». Если ты смотрел американские фильмы, где этот формат используется для поиска партнёра, то тут он помогает каждому успеть выразить своё мнение и познакомиться с большим количеством участников. В клубе говорят 100% на английском. Общение в парах в течение ограниченного количества времени, после завершение времени - смена партнёра. Общение происходит на заранее выбранную тему до встречи, вопросы выдаются во время встречи. Обычно встречи длятся по 90 минут, в перерывах выйти и подышать воздухом. Присоединяйся каждый четверг и пятницу в 19:30, уровень английского — разговорный и выше. Ответы на вопросы и запись через телеграм организатора.