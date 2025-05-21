Надень костюм, вживайся в образ и готовься к череде коротких, но запоминающихся бесед с другими косплеерами и гиками. Неважно, ты опытный косплеер или соберешь свой костюм из хлама и скотча — главное, любовь к гик-культуре и желание пообщаться вживую. Формат быстрых свиданий поможет завести новые знакомства и, возможно, найти своего соулмейта. Количество мест ограничено. Рекомендованный возраст участников: от 18 до 36