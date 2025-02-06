Spanish Groove
УКТ, Кожевенная линия, 40Б
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от 500₽ до 1300₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Испания - страна с невероятно богатой культурой. В Испании зародилось огромное количество танцев и музыкальных инструментов. Испания вдохновляла огромное количество композиторов и художников XIX века. В УКТ Севкабель Порта Оркестр 1703 представит программу музыки композиторов Испании и Латинской Америки. В переложении на ансамбль с расширенным составом ударных инструментов ты услышишь музыку средневековой Испании, а также классиков, таких как Альбенис, Граданос, де Фалья, Родриго, Хинастера, Виньяо, а также Равель, который был французом лишь наполовину. Концерт проведёт Георгий Федоров, лектор и композитор, который немного расскажет про специфику испанской музыки и проведёт тебя через историю культуры этой прекрасной страны.
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