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Space Jazz: Sade Tribute

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Трибьют культовой британской певицы в сопровождении космической проекции. Sade — это особый музыкальный стиль, сочетающий джаз, соул, фанк и элементы софт-рока. Её композиции узнаются с первых аккордов: сдержанная экспрессия, минималистичные аранжировки и фирменный вокал, всегда точный и эмоционально выверенный. Этот вечер в Планетарии посвящён её творчеству — под звёздным куполом прозвучат знаковые треки, включая No Ordinary Love, Smooth Operator, Paradise и другие. За музыкальную часть отвечает Spontaneous Jazz Band, известный тонким подходом к трибьютам и вниманием к звуковым деталям. Музыка сопровождается проекциями далёких галактик, звёздных орбит и абстрактных космических форм. Это не просто концерт, а аудиовизуальный опыт, в котором звук и изображение усиливают друг друга и создают ощущение полёта.

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