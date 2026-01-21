ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Space Jazz: Billie Holiday

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Вечер, посвящённый наследию Билли Холлидей, самой проникновенной джазовой дивы, оголённой души, способной искренне прожить любовь и страдание от первой до последней ноты. Spontaneous Jazz Band исполнит центральные произведения её репертуара, среди которых I’m a Fool to Want You, Don’t Explain, For All We Know, Gloomy Sunday, Solitude, Comes Love, Fine and Mellow. Легендарная музыка будет сопровождаться проекциями далёких галактик, звёздных орбит и абстрактных космических форм. Это будет аудиовизуальный опыт, в котором звук и изображение усиливают друг друга и создают ощущение полёта.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста