Две крутые группы, один не менее классный вечер. Созвездие N — презентуют пару новых песен, сыграют ещё много любимых треков и подарят тебе дикий и весёлый вечер. Кофе на ночь — крайне редко выступают, поэтому в этот раз — надо идти. Ребята укроют тебя своими тёплыми песнями, не дадут грустить своими взрывными припевами и оставят многое от себя внутри тебя.