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Созвездие N и Кофе на ночь

Zoccolo 2.0
Лиговский пр. д.50 к.3

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Две крутые группы, один не менее классный вечер. Созвездие N — презентуют пару новых песен, сыграют ещё много любимых треков и подарят тебе дикий и весёлый вечер. Кофе на ночь — крайне редко выступают, поэтому в этот раз — надо идти. Ребята укроют тебя своими тёплыми песнями, не дадут грустить своими взрывными припевами и оставят многое от себя внутри тебя.

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