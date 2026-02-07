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Создавай свободно

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Исследуешь внутреннего творца: что может и чего по-настоящему хочет? Изучишь, как работают вдохновение и потоковые состояния. Разберёшь страхи и ограничения на пути создания нового. Рассмотришь творчество как концепцию жизни, доступную каждому, а не только «избранным». Эта встреча для тех, кто хочет: — познавать и исследовать себя; — разрешить себе создавать новое и воплощать идеи; — найти способы чаще испытывать ресурсные состояния; — повзаимодействовать с новыми людьми; — найти вдохновение, зарядиться позитивом и теплом. Формат: — 2,5 часа погружения; — коммуникативные, телесные, арт-техники; — динамичность, сочетание теории и практики; — поддерживающее и безопасное пространство. Ведущая: Диана Леонова, психолог-тренер, проджект-менеджер творческого лагеря для взрослых Арт-походник. Количество мест ограничено. В пространстве необходимо снять обувь. Запись в тг у организатора.

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