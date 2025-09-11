Создать шедевр с видом на Театр им. Андрея Миронова
Пространство Painty, Каменноостровский проспект, 38/96
Начало:
Завершение:
2700₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
В уютной камерной атмосфере с живыми цветами и ненавязчивой музыкой напишешь акриловую работу на хлопковом холсте 40х50 см. Даже если ты никогда не держал кисть в руках — под руководством художника с дипломом художественной академии процесс станет лёгким и вдохновляющим. Сможешь выбрать сюжет из коллекции более чем 60 картин или принести свой собственный, освоить новые художественные приёмы и забрать работу в фирменном стильном шоппере. Все материалы уже включены в стоимость: акриловые краски собственной разработки, профессиональные кисти, палитры и фартуки. Мастер-класс длится 2–2,5 часа и проходит в камерном формате, где каждому гостю уделяется внимание. Тебя ждут полезные советы, новые знания и удовольствие от творческого процесса в приятной компании. А чтобы атмосфера была ещё теплее, тебя угостят ароматным кофе или чаем. Событие проходит по четвергам, субботам и воскресеньям в 14:00 и 19:30.
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