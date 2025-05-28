На мастер-классе ты сможешь создать собственную колоду метафорических карт. Метафорические ассоциативные карты (МАК) — инструмент для работы с подсознанием, помогающий заглянуть внутрь себя, проанализировать ситуации и ответить на интересующие вопросы с помощью интерпретаций и ассоциаций. Ты сможешь не только познакомиться с возможностями МАК карт, но и создать их своими руками, наполнив личными смыслами. Мастер-класс подойдёт как для новичков, так и для тех, кто уже знаком с данным инструментом. Материалы включены в стоимость. Количество участников: 5 человек. Ведущая: Алина Бычкова — психолог-бариста.