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Создаём колоду метафорических карт

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь создать собственную колоду метафорических карт. Метафорические ассоциативные карты (МАК) — инструмент для работы с подсознанием, помогающий заглянуть внутрь себя, проанализировать ситуации и ответить на интересующие вопросы с помощью интерпретаций и ассоциаций. Ты сможешь не только познакомиться с возможностями МАК карт, но и создать их своими руками, наполнив личными смыслами. Мастер-класс подойдёт как для новичков, так и для тех, кто уже знаком с данным инструментом. Материалы включены в стоимость. Количество участников: 5 человек. Ведущая: Алина Бычкова — психолог-бариста.

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