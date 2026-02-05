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Создаём идеальную помаду/блеск для губ

Makeup Kitchen, Звенигородская улица, 7к2

Начало:

Завершение:

3490₽
Возраст 7+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь создать собственную идеальную помаду или блеск для губ, а когда он закончится, вернуться в лабораторию и заказать точно такой же. В начале ты получишь консультацию профессионального колориста и подберёшь подходящий оттенок. Далее тебя ждёт выбор подходящей базы, уходовых компонентов и аромата, создание уникального оттенка и упаковка в красивый флакон. По желанию можно выбрать лимитированные ароматы, добавки и флаконы за дополнительную плату, чтобы сделать помаду ещё более эксклюзивной. Формула, по которой ты создашь свою помаду, будет храниться в лаборатории MakeUp Kitchen, чтобы ты могла заказать повтор, когда помада закончится.

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