Почему банан на скотче стоит миллионы, а найденная на улице ветка становится экспонатом галереи? Как банка супа за 15 центов и Coca-Cola превратились в искусство, а кролики правят миром аукционов? Современное искусство часто вызывает недоумение — и именно поэтому о нём так интересно говорить. На лекции Олеси Александровой разберёшься, как перестать бояться причудливых форм и начать в них разбираться. В живой, нескучной манере, с примерами из жизни и видео-материалами обсудишь: - в чём абсурд и глубинный смысл эпохи метамодерна - как AR, VR и искусственный интеллект меняют арт-среду - почему привычные вещи становятся объектами высокого искусства - и где проходит граница между провокацией и шедевром Олеся Александрова — искусствовед, художник, автор лекций по искусству.