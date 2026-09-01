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Современное искусство: абсурд, феномены, споры

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Почему банан на скотче стоит миллионы, а найденная на улице ветка становится экспонатом галереи? Как банка супа за 15 центов и Coca-Cola превратились в искусство, а кролики правят миром аукционов? Современное искусство часто вызывает недоумение — и именно поэтому о нём так интересно говорить. На лекции Олеси Александровой разберёшься, как перестать бояться причудливых форм и начать в них разбираться. В живой, нескучной манере, с примерами из жизни и видео-материалами обсудишь: - в чём абсурд и глубинный смысл эпохи метамодерна - как AR, VR и искусственный интеллект меняют арт-среду - почему привычные вещи становятся объектами высокого искусства - и где проходит граница между провокацией и шедевром Олеся Александрова — искусствовед, художник, автор лекций по искусству.

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