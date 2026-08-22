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Современник на Оккервиле. Это всё понарошку

исторический район Малая Охта

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Традиционно провожают лето на берегу реки Оккервиль и создают воспоминания, которые будут согревать нас весь следующий год. 13:00 и 14:00 — мастер-класс «Играют свет и тень». (16+) Сделаешь коллажи, главным элементом которых станут солнечные зайчики. Как? Секрет прост — в качестве основы используют компакт-диски. 15:00 — тактильная прогулка «Трогательно». (16+) Чуть внимательнее рассмотришь то, что тебя окружает. Найдёшь самые интересные фактуры, снимешь с них слепки и соберёшь коллекцию отпечатков. Не забудь свой самый любимый блокнот. Запомнить себя, такого счастливого и нарядного, поможет художница Настя Кипарис. Она нарисует твой портрет и подарит тебе на память. Место проведения: Парк «Охта-Оккервиль», напротив дома 35 по Республиканской улице станция метро Новочеркасская, выход №7

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