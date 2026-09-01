ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Современная архитектура Петербурга. Кто и как меняет город

Место сбора: Исаакиевский сквер, в центре

Начало:

Завершение:

2350₽
Возраст 12+

Про событие

Петербург — архитектурная жемчужина. Его историческую часть любят, ею гордятся, и любое вмешательство в неё чаще всего осуждают. По крайней мере, относятся к нему с осторожностью. Между тем, город стремительно развивается и хочет быть современным. Самыми смелыми выступают в этом процессе архитекторы. Они привносят в пространство новые формы и материалы, не боясь остаться в истории как авторы «чайника», «унитаза» или «кукурузы». И, хотя, в отличие от архитектуры барокко, классицизма, модерна и даже авангарда, который мы только начинаем ценить, осмыслить архитектуру современную нам сложно, попытаться точно стоит. Самое время посмотреть на здания последних 20 лет глазами инженера и архитектора и постараться их понять. Предварительная покупка билетов обязательна. Продолжительность: 3 часа

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста