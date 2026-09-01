Петербург — архитектурная жемчужина. Его историческую часть любят, ею гордятся, и любое вмешательство в неё чаще всего осуждают. По крайней мере, относятся к нему с осторожностью. Между тем, город стремительно развивается и хочет быть современным. Самыми смелыми выступают в этом процессе архитекторы. Они привносят в пространство новые формы и материалы, не боясь остаться в истории как авторы «чайника», «унитаза» или «кукурузы». И, хотя, в отличие от архитектуры барокко, классицизма, модерна и даже авангарда, который мы только начинаем ценить, осмыслить архитектуру современную нам сложно, попытаться точно стоит. Самое время посмотреть на здания последних 20 лет глазами инженера и архитектора и постараться их понять. Предварительная покупка билетов обязательна. Продолжительность: 3 часа