Лекция и кураторская медиация по выставке «Тропы. Альтернативное краеведение», на которой ты отправишься в удивительную эпоху, где кибернетика была почти фантастикой. Разберут светомузыку из НИИ «Прометей», кибернетические опыты Зарипова и Каца (прямые прадедушки нейросетей), а главное — выяснят, куда подевался этот футуристический мир. В качестве бонуса ты увидишь самый ранний артефакт — первый советский компьютерный мультфильм «Кошечка», созданный на ЭВМ БЭСМ-4! Это лекция о том, как будущее представляли в прошлом и почему оно иногда напоминает сюжет из Стругацких.