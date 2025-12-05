В этот уикенд отправляйся в музыкальное путешествие через эпохи — от 90-х до нулевых, от 2k17 до свежих rap-хитов. Одна ночь — десятки стилей, вайбов и настроений, которые меняются прямо на твоих глазах. Let`s go? FC/DC 18+ (только оригиналы документов) Билет или бронь стола — проход без очереди. Забронировать стол можно по номеру телефона.