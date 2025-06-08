ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Soundcheck Band

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Soundcheck Band — маститый квартет опытных музыкантов из Петербурга выступит на террасе Ритмов в это воскересенье. Музыка группы — это импровизация в стилях хип-хоп, фьюжн и фанк, на которую сверху ложится речитативный фристайл от Алёши Щербака — легенды Сникерс Урбании и чемпиона V1 battle. Он поздравлял фристайлом Михаила Боярского с юбилеем, Алёша постоянный резидент питерских джемов, мастер слова и сонграйтер. На гитаре играет Сергей Цхэ — мультиинструменталист и профессиональный саунд дизайнер, сотрудничающий с мастодонтами индустрии — Marvel, Netease, Lilith Games, Moonton. На басу — Александр Лебедев: на его счету выступления на разогревах у Deep Purple, Black Sabbath и еще парочки гигантов, в свободное от концертов время он профессиональный видеограф, режиссер и отец. На барабанах — Георгий Аверин. Если продолжать про разогревы, то в его копилке туса с The Wailers Боба Марли. Худрук и дирижер Слепого оркестра СПБ, мультипродюсер и поэт. За установкой уже почти 20 лет. На каждом концерте рождаются новые песни, а смыслы в них приносишь ты! С размаха раскуртили этот этот фанк-хоп-маховик и скоро его бешеный грув намотает на него нас всех!

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста