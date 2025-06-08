Soundcheck Band — маститый квартет опытных музыкантов из Петербурга выступит на террасе Ритмов в это воскересенье. Музыка группы — это импровизация в стилях хип-хоп, фьюжн и фанк, на которую сверху ложится речитативный фристайл от Алёши Щербака — легенды Сникерс Урбании и чемпиона V1 battle. Он поздравлял фристайлом Михаила Боярского с юбилеем, Алёша постоянный резидент питерских джемов, мастер слова и сонграйтер. На гитаре играет Сергей Цхэ — мультиинструменталист и профессиональный саунд дизайнер, сотрудничающий с мастодонтами индустрии — Marvel, Netease, Lilith Games, Moonton. На басу — Александр Лебедев: на его счету выступления на разогревах у Deep Purple, Black Sabbath и еще парочки гигантов, в свободное от концертов время он профессиональный видеограф, режиссер и отец. На барабанах — Георгий Аверин. Если продолжать про разогревы, то в его копилке туса с The Wailers Боба Марли. Худрук и дирижер Слепого оркестра СПБ, мультипродюсер и поэт. За установкой уже почти 20 лет. На каждом концерте рождаются новые песни, а смыслы в них приносишь ты! С размаха раскуртили этот этот фанк-хоп-маховик и скоро его бешеный грув намотает на него нас всех!