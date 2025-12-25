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Soul train: The Great Hits of America

Douglas, Финляндский проспект, 1

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9900₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Организаторы приглашают тебя на яркий и динамичный вечер в стиле легендарного шоу Soul Train! Тебя ждёт энергичная атмосфера, зажигательные танцы и лучшие американские хиты всех времен: disco, funk и soul. Насыщенная программа: — яркая шоу-программа от ведущего с интерактивами и праздничными активностями — танцевальный диджей-сет от Mr. DJ, который задаст ритм и поддержит драйв до конца вечера — выступление невероятно зажигательной кавер-группы Randy Junco Show, исполняющей лучшие хиты James Brown, Michael Jackson, Stevie Wonder и других легенд —яркие танцевальные номера и интерактивные шоу-выходы; профессиональная фотосессия на память о прекрасном вечере. Праздничное сет-меню для всех гостей (входит в стоимость билета). Отмечай пре-пати Нового года в стиле драйва, музыки и танцев! Этот вечер станет настоящим зимним праздником, где каждый сможет почувствовать себя частью легендарного Soul Train.

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