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Сотканная память: как одежда формирует культурную идентичность?

Библиотека «Малоохтинская», Новочеркасский проспект, 49/20

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Одежда представляет собой сложный текст культуры. Используя семиотический и аксиологический подходы, ты узнаешь: — Как одежда «говорит» с окружающим миром и о чём? Какие символы и значения она скрывает? — Какие индивидуальные и групповые, социальные, возрастные и гендерные характеристики вшиты в ткани национального костюма? — Как в современном мире переосмысляют традиционные символы и в чём особенности современной повседневной одежды? Лектор: Калинина Анастасия Сергеевна, культуролог, исследовательница культуры повседневности, магистрантка Санкт-Петербургского государственного института культуры.

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