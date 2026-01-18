Одежда представляет собой сложный текст культуры. Используя семиотический и аксиологический подходы, ты узнаешь: — Как одежда «говорит» с окружающим миром и о чём? Какие символы и значения она скрывает? — Какие индивидуальные и групповые, социальные, возрастные и гендерные характеристики вшиты в ткани национального костюма? — Как в современном мире переосмысляют традиционные символы и в чём особенности современной повседневной одежды? Лектор: Калинина Анастасия Сергеевна, культуролог, исследовательница культуры повседневности, магистрантка Санкт-Петербургского государственного института культуры.