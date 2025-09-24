Есть люди, с которыми сложно строить отношения. Есть привычки критиковать. Есть разные препятствия, которые мешают понимать друг друга. На занятии ты узнаешь 4 фактора, которые помогут жить вместе лучше. Лектор: Анна Кривошеина — руководитель школы философии «Новый Акрополь» у Новой Голландии. Продолжительность: 1,5 часа.