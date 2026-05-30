Проверишь свою выносливость на красивом маршруте от Бурной до Лемболово. Путешествие начинается от порога Падунец на реке Бурной и проходит по части экотропы От Орехово до Ладоги, а также по территории Ореховского заказника. Будут переходы по дорожкам хвойных лесов: дремучим возрастным и молодым на участках ветровала. Посетишь Оленьи, Ночное, Забытое и Горынское озёра, живописный холм в урочище Тетеревка. Больше информации — по кнопке «Купить Билет».