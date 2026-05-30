Сорок тысяч шагов: от Бурной до Лемболово
Финляндский вокзал, площадь Ленина, 6
Начало:
Завершение:
1390₽
Возраст 14+
Про событие
Проверишь свою выносливость на красивом маршруте от Бурной до Лемболово. Путешествие начинается от порога Падунец на реке Бурной и проходит по части экотропы От Орехово до Ладоги, а также по территории Ореховского заказника. Будут переходы по дорожкам хвойных лесов: дремучим возрастным и молодым на участках ветровала. Посетишь Оленьи, Ночное, Забытое и Горынское озёра, живописный холм в урочище Тетеревка. Больше информации — по кнопке «Купить Билет».
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