На денек оторваться от текущих задач и бытовых вопросов, взять паузу и окунуться в новые приключения. Малые скалы — великолепный уголок природы, до которого невозможно добраться на машине, только пешком, электричкой или по воде. Благодаря прекрасным пейзажам здесь приятно не только скалолазить, но и просто отдыхать, любоваться прекрасными Карельскими лесами, озерами и скалами. Будешь скалолазить, общаться и наслаждаться великолепной природой – все это в кругу единомышленников под чутким руководством опытного и заботливого инструктора. Подходит для новичков. Туда: электричка с Финляндского вокзала до ст. Капеасалми. Отправление в 07:25. Обратно: электричка с ст. Капеасалми в 20:40. Приезд в СПб в 23:36. Покупать билеты можно только после согласования с консультантом