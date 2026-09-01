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Однодневный скалолазный выезд

Финляндский вокзал, площадь Ленина, 6

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3900₽
Возраст 8+

Про событие

На денек оторваться от текущих задач и бытовых вопросов, взять паузу и окунуться в новые приключения. Малые скалы — великолепный уголок природы, до которого невозможно добраться на машине, только пешком, электричкой или по воде. Благодаря прекрасным пейзажам здесь приятно не только скалолазить, но и просто отдыхать, любоваться прекрасными Карельскими лесами, озерами и скалами. Будешь скалолазить, общаться и наслаждаться великолепной природой – все это в кругу единомышленников под чутким руководством опытного и заботливого инструктора. Подходит для новичков. Туда: электричка с Финляндского вокзала до ст. Капеасалми. Отправление в 07:25. Обратно: электричка с ст. Капеасалми в 20:40. Приезд в СПб в 23:36. Покупать билеты можно только после согласования с консультантом

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