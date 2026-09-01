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Соник рейв делюкс

Сердце
Лиговский проспект, 50к16

Начало:

Завершение:

999₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Сверхзвуковая вечеринка: хаос-контроль, музыка из любимых игр и безумный материал от диджеев. Blazer Heavy wispons guy Jopa ruj Два летающих валенка Megadriv3 Moonpissdd Emerald alert Bonanza bros. Scrap brainer

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