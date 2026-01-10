ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Some Heavy Ocean

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Фестиваль погружается в пучину гранжгейза. На сцену выйдут самые яркие представители жанра из Санкт-Петербурга, к которым присоединятся редкие гости из Воронежа. Жди всех ценителей тяжёлого и атмосферного звука. В этот вечер сыграют: Fetters in Use Муссон (Воронеж) Утешение Always April Goodnight Kisses Возьми с собой паспорт

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста