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Фестиваль погружается в пучину гранжгейза. На сцену выйдут самые яркие представители жанра из Санкт-Петербурга, к которым присоединятся редкие гости из Воронежа. Жди всех ценителей тяжёлого и атмосферного звука. В этот вечер сыграют: Fetters in Use Муссон (Воронеж) Утешение Always April Goodnight Kisses Возьми с собой паспорт
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