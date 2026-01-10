Фестиваль погружается в пучину гранжгейза. На сцену выйдут самые яркие представители жанра из Санкт-Петербурга, к которым присоединятся редкие гости из Воронежа. Жди всех ценителей тяжёлого и атмосферного звука. В этот вечер сыграют: Fetters in Use Муссон (Воронеж) Утешение Always April Goodnight Kisses Возьми с собой паспорт