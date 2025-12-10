Балетный спектакль «Солярис» — продолжение размышлений, заложенных в знаменитом фантастическом романе Станислава Лема. Какая сила предшествует человеку и определяет его существование? Как ее отыскать? Действие спектакля разворачивается на станции «Земля» и в космическом пространстве. Отправляясь в межпланетное путешествие, человек неизбежно погружается в исследование собственного, внутреннего космоса. Возможно, в нем и заключена сила, неистребимый свет. Все шесть персонажей спектакля равнозначны, они — части одной личности, оттиски памяти ее подсознания. Каждая устремлена к поиску чего-то важного, но непреодолимо далекого. Но, следуя за героями, зритель понимает, что на самом деле, главное действующее лицо спектакля — он сам. Продолжительность – 2 ч 30 мин (с антрактом)