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Солярис

Приют комедианта
Садовая ул., 27

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 4000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Балетный спектакль «Солярис» — продолжение размышлений, заложенных в знаменитом фантастическом романе Станислава Лема. Какая сила предшествует человеку и определяет его существование? Как ее отыскать? Действие спектакля разворачивается на станции «Земля» и в космическом пространстве. Отправляясь в межпланетное путешествие, человек неизбежно погружается в исследование собственного, внутреннего космоса. Возможно, в нем и заключена сила, неистребимый свет. Все шесть персонажей спектакля равнозначны, они — части одной личности, оттиски памяти ее подсознания. Каждая устремлена к поиску чего-то важного, но непреодолимо далекого. Но, следуя за героями, зритель понимает, что на самом деле, главное действующее лицо спектакля — он сам. Продолжительность – 2 ч 30 мин (с антрактом)

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