На выставке Дмитрия Горячёва будут впервые представлены классические чёрно-белые фотографии панорамного формата (отношение сторон 1:2,7), сделанные в сезоны 2019, 2020 и 2021 годов в Крыму, на мысе Казантип и в окрестностях оного. Серию фотографий мыса Казантип и его окрестностей Дмитрий считает одной из самых важных в своём творчестве. Юго-Восточный Крым автор полюбил в юности, каждое лето приезжая в археологические экспедиции в окрестности Керчи. Побывав же на Казантипе, он понял, что это место — его. До 2022 года, пока работал аэропорт в Симферополе, он проводил здесь не меньше месяца в конце лета. Строго говоря, побережье Азова — это Северо-Восточный Крым, а не Юго-Восточный, но пейзажи всего Керченского полуострова похожи: степи, плавни, солёные озёра, безлюдные пляжи. ср–вс 12:00 — 20:00 пн–вт выходные дни