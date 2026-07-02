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Солнечный Ветер

Арт от Фото
ул. Большая Конюшенная, дом 1

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Выставки

Про событие

На выставке Дмитрия Горячёва будут впервые представлены классические чёрно-белые фотографии панорамного формата (отношение сторон 1:2,7), сделанные в сезоны 2019, 2020 и 2021 годов в Крыму, на мысе Казантип и в окрестностях оного. Серию фотографий мыса Казантип и его окрестностей Дмитрий считает одной из самых важных в своём творчестве. Юго-Восточный Крым автор полюбил в юности, каждое лето приезжая в археологические экспедиции в окрестности Керчи. Побывав же на Казантипе, он понял, что это место — его. До 2022 года, пока работал аэропорт в Симферополе, он проводил здесь не меньше месяца в конце лета. Строго говоря, побережье Азова — это Северо-Восточный Крым, а не Юго-Восточный, но пейзажи всего Керченского полуострова похожи: степи, плавни, солёные озёра, безлюдные пляжи. ср–вс 12:00 — 20:00 пн–вт выходные дни

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