Солдаты, крестьяне и куртизанки. Сатира в нидерландской жанровой живописи
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня», Заусадебная улица, 37В
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Про событие
Голландские художники прославились своим чувством юмора ещё в XVII веке. Богатая литературная традиция анекдотических сборников, едкая наблюдательность и социальная сатира стали прекрасной основой для жанровой живописи, часто скрывающей за бытовой сценой веселую и поучительную шутку. Лектор: искусствовед Владислав Статкевич
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