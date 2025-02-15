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Солдаты, крестьяне и куртизанки. Сатира в нидерландской жанровой живописи

Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня», Заусадебная улица, 37В

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+

Про событие

Голландские художники прославились своим чувством юмора ещё в XVII веке. Богатая литературная традиция анекдотических сборников, едкая наблюдательность и социальная сатира стали прекрасной основой для жанровой живописи, часто скрывающей за бытовой сценой веселую и поучительную шутку. Лектор: искусствовед Владислав Статкевич

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