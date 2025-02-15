Голландские художники прославились своим чувством юмора ещё в XVII веке. Богатая литературная традиция анекдотических сборников, едкая наблюдательность и социальная сатира стали прекрасной основой для жанровой живописи, часто скрывающей за бытовой сценой веселую и поучительную шутку. Лектор: искусствовед Владислав Статкевич