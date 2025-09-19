Соларография. Фотографируя время
наб. Обводного канала, 74Ц
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Завершение:
450₽
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Соларография — это уникальная фототехника, позволяющая запечатлеть движение солнца на протяжении месяцев и даже лет с помощью простой камеры-обскуры и светочувствительной бумаги. Вместо привычного объектива используется микроотверстие, а в роле фотокамеры — металлическая ёмкость, например, жестяная банка. За счёт сверхдлинной экспозиции на снимках появляются солнечные треки — линии, отражающие путь солнца над горизонтом в течение светового дня и целого года. На лекции Анны Миловановой поговорят о том, как создаётся изображение в соларографии, как сделать такую камеру, выбрать подходящую бумагу и обработать готовый снимок без проявки. Узнаешь, почему соларография позволяет увидеть уникальные явления — рассвет, полдень, закат и смену сезонов одновременно, а также полное движение солнца в дни солнцестояний. Анна Милованова — фотохудожник-соларографист.
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