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Solar Vibes

Solaris Lab
Курляндская ул., 49

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от 600₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Дружескач вечеринка с панорамным видом и особой атмосферой. В лацнапе резиденты IDM-квартирника - Boulevardier и Leti_lepestok, маэстро Dissident и вдохновитель этой движухи - Ekza Selecta. Тебя ждёт ламповое музыкальное путешествие с постепенным увеличением bpm и разнообразием жанровых красок. Line Up: Dissident / Ekza Seleсta / Boulevardier / Leti_lepestok Вход: 600 р. в предпродаже / 700 р. на месте. Билеты можно купить у организатора через тг. Genres : Bass, Electro, IDM, Breakbeat, Future Garage, Deep Drum & Bass, Jungle

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