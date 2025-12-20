Solar Vibes
Курляндская ул., 49
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от 600₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Дружескач вечеринка с панорамным видом и особой атмосферой. В лацнапе резиденты IDM-квартирника - Boulevardier и Leti_lepestok, маэстро Dissident и вдохновитель этой движухи - Ekza Selecta. Тебя ждёт ламповое музыкальное путешествие с постепенным увеличением bpm и разнообразием жанровых красок. Line Up: Dissident / Ekza Seleсta / Boulevardier / Leti_lepestok Вход: 600 р. в предпродаже / 700 р. на месте. Билеты можно купить у организатора через тг. Genres : Bass, Electro, IDM, Breakbeat, Future Garage, Deep Drum & Bass, Jungle
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