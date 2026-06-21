Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!
Michele, Большая Морская улица, 39Б
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Жизнь Софи Лорен, рассказанная ею самой. С комментариями шести знаменитых актрис, которые лично знакомы с легендой мирового кино. Документальный фильм о жизни Софи Лорен, основанный на редких съёмках из её домашнего архива и интервью, отреставрированных культовой киностудией Cinecitta специально к юбилею актрисы. Отношения с Марчелло Мастроянни, завоевание Голливуда, неизвестные факты биографии — в откровенных рассказах мужа, сыновей, друзей и самой Софи Лорен. Уникальная возможность увидеть легенду Золотого века кино такой, какой её знают только самые близкие. Итальянский, английский, французский с русскими субтитрами.
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