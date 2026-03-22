Музыка самых известных неоклассиков современности прозвучит в стенах Петрикирхе. В одном из красивейших старинных соборов города зрители услышат величественную музыку Ханса Циммера, Людовико Эйнауди и Филипа Гласса в исполнении рояля и органа в окружении сотен свечей. Невероятное сочетание органа и рояля покажет, что даже известные композиции могут раскрываться совершенно по-новому. А величественные стены старинного собора, темнота и горящие свечи станут прекрасными декорациями к звучанию шедевров мировой классической музыки. Итак, в программе — талантливые музыканты, потрясающие композиторы, великолепная акустика, красота Собора и мурашки. О программе: Людовико Эйнауди — итальянский композитор и пианист, один из ярчайших представителей неоклассической музыки. Автор покорил сердца аудитории с музыкой к фильму «1+1». Его музыку отличает медитативность с опорой на минимализм, а композиция «Experience» стала всемирным хитом. Ханс Циммер не нуждается в представлении. От «Короля Льва» Уолта Диснея до «Интерстеллар» Кристофера Нолана, его шедевры мы слышим в лучших голливудских фильмах уже много лет. Пожалуй самый известный мастер неоклассики современности. Филип Гласс — один из наиболее влиятельных музыкантов второй половины XX века. Три номинации на премию Оскар, множество опер симфоний и концертов. Автор музыки к фильмам «Шоу Трумана», «Тайное окно», «Иллюзионист» и др.