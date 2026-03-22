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Собакистан: Ищейки

Hobby Games, ТРК Континент, 1 этаж, улица Ленсовета, 97

Начало:

Завершение:

620₽
Возраст 12+
Игры

Про событие

Город Дружный затаил дыхание в предвкушении праздника — скоро откроют долгожданное метро. Но за парадным фасадом царит напряжение: Служебные Собаки, верные стражи порядка, снуют по улицам, вынюхивая малейший след угрозы. Их носы не подведут, они не могут подвести. Однако в тени, среди ржавых труб и заброшенных складов, таится Волчье Сопротивление... Количество участников: 3-6 Оплата на месте.

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