Собакистан: Ищейки
Hobby Games, ТРК Континент, 1 этаж, улица Ленсовета, 97
Начало:
Завершение:
620₽
Возраст 12+
Игры
Про событие
Город Дружный затаил дыхание в предвкушении праздника — скоро откроют долгожданное метро. Но за парадным фасадом царит напряжение: Служебные Собаки, верные стражи порядка, снуют по улицам, вынюхивая малейший след угрозы. Их носы не подведут, они не могут подвести. Однако в тени, среди ржавых труб и заброшенных складов, таится Волчье Сопротивление... Количество участников: 3-6 Оплата на месте.
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