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Сны Миядзаки. Солисты Hobby orchestra.

Lumion
Кожевенная линия, 30

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Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Погрузись в мир волшебства и музыки. В уникальном арт-пространстве Люмион состоится мультимедийный концерт для всей семьи «Сны Миядзаки». Это настоящее путешествие в сказочные миры, созданные гением Хаяо. Присоединяйся, чтобы пережить незабываемые эмоции и ощутить магию анимации и живой музыки. Солисты популярного эстрадно-симфонического оркестра Hobby Orchestra исполнят самые трогательные и вдохновляющие саундтреки из легендарных фильмов Studio Ghibli. На огромном экране тебя ждут яркие визуальные эффекты и кадры из культовых аниме: «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо» и многих других.

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