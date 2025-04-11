Погрузись в мир волшебства и музыки. В уникальном арт-пространстве Люмион состоится мультимедийный концерт для всей семьи «Сны Миядзаки». Это настоящее путешествие в сказочные миры, созданные гением Хаяо. Присоединяйся, чтобы пережить незабываемые эмоции и ощутить магию анимации и живой музыки. Солисты популярного эстрадно-симфонического оркестра Hobby Orchestra исполнят самые трогательные и вдохновляющие саундтреки из легендарных фильмов Studio Ghibli. На огромном экране тебя ждут яркие визуальные эффекты и кадры из культовых аниме: «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо» и многих других.