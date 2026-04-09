Лекция-практикум о методе Леонардо да Винчи — ведение дневника. Этот метод может помочь осознать полученные уроки жизни и намечать шаги по изменению себя. Живописец и творец эпохи Возрождения Леонардо да Винчи как-то в своём дневнике записал: «…Обычный человек смотрит, но не видит, слушает, но не слышит, прикасается, но не осязает, ест, но не ощущает вкуса, передвигается, но не чувствует своего тела, вдыхает воздух, но не обоняет ни дурных запахов, ни благовоний, и говорит, не думая...» Так множество вещей и событий проходит перед человеческим взором, часто не оставляя и следа. Леонардо умел всматриваться в обычные вещи и задавать необычные вопросы в поисках смысла. На лекции попробуют посмотреть на жизнь «его глазами» через осознанное внимание. Через вопросы и размышления — словно через мост — заново откроешь для себя тайну жизни. Примеришь на себя «костюм вечного искателя», открывателя тайн. Он умеет переводить наблюдение в опыт, может направлять свою жизнь и (даже) быть счастливым. Возможно ли такое? Попробуешь?