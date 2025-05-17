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  1. Санкт-Петербург
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Смерти нет

Театральная площадка «Зал#3»
пр. Медиков, д. 3А

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Интерпретация истории Муси, героини повести «Рассказ о семи повешенных», которой Леонид Андреев отдаёт седьмую главу, называя ее «Смерти нет», рассказывая о последних днях пребывания в камере молодой девушки, осуждённой на смерть за участие в террористической группировке. Муся верит в собственное бессмертие и бессмертие мира, воспринимая смерть как игру. Для спектакля были взяты документальные комментарии очевидцев трагедии в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Эта история кажется не чем-то далеким и призрачным, а болезненным и актуальным в наши дни, когда реакцией на изменение окружающей среды может стать поистине страшное событие. Спектакль независимой театральной компании «Мета-М» построен в форме саундрамы, основанной на соединении драматической и музыкальной техник. Это пластическая история в обрамлении современной драматургии и документальных свидетельств с использованием элементов tap dance, физического театра, саунд-дизайна и вокала. Постановка: независимая театральная компания «Мета-М». Актёр-исполнитель: Екатерина Соболева. Текст читают: Леся Гура, Ярослав Морозов. Драматург: Леся Гура.

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