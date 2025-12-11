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Смерть на страницах книг: от античности до наших дней

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Смерть — это не просто конец, а одна из главных тем мировой литературы. Почему люди постоянно возвращаются к образам смерти в книгах? Чем объясняется пристрастие к трагическим финалам и героям, которые сталкиваются с ней лицом к лицу? На этой лекции проследишь, как менялось восприятие смерти от древних трагедий до современного романа, и попробуешь понять, что именно привлекает писателей и читателей в этом последнем рубеже. Обсудишь, как смерть помогает раскрыть глубины человеческой души, ставит важные вопросы о жизни и заставляет задуматься о смысле существования. Лектор: Анастасия Бурдина, автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера».

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