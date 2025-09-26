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Smells Like Teen Spirit Party

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

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от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Хроника американской альтернативной музыки: от Ланы и новой Американы до гранжа 90-х и рок-н-ролла 60-х Вся ночь будет построена как культурный архив, в котором оживают образы городов и сцен, от Лос-Анджелеса до Сиетла. Десятки эпох, дух свободы, культовый стиль и голоса. DJ SET: Part I. Los Angeles 2020s — 2010s Part II. Seattle 2000s — 1990s Part III. Detroit 1980s — 1970s Part IV. San Francisco 1960s — Tattoo zone — Beer Pong — INTERACTIVE ZONES Interactive zone

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