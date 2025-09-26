Хроника американской альтернативной музыки: от Ланы и новой Американы до гранжа 90-х и рок-н-ролла 60-х Вся ночь будет построена как культурный архив, в котором оживают образы городов и сцен, от Лос-Анджелеса до Сиетла. Десятки эпох, дух свободы, культовый стиль и голоса. DJ SET: Part I. Los Angeles 2020s — 2010s Part II. Seattle 2000s — 1990s Part III. Detroit 1980s — 1970s Part IV. San Francisco 1960s — Tattoo zone — Beer Pong — INTERACTIVE ZONES Interactive zone