smack that w/ shisha drill
Mirage bar, Шамшева улица, 4
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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Туса нулевых. LineUp: мэйн 1flaks otiumo shisha drill kovalev pier терраса alexander wuu 4eu3 sunshine Вход: 1000 руб. + f/c Забронировать стол можно по номеру телефона.
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