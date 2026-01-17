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smack that w/ shisha drill

Mirage bar, Шамшева улица, 4

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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Туса нулевых. LineUp: мэйн 1flaks otiumo shisha drill kovalev pier терраса alexander wuu 4eu3 sunshine Вход: 1000 руб. + f/c Забронировать стол можно по номеру телефона.

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