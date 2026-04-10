Роскошный гиг крутых пацанов
Stay gold pizza spot, улица Некрасова, 52
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Завершение:
800₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Хип-хоп вечеринка в пиццерии. Слушай экзорцист — экспериментальный хип-хоп исполнитель. Стиль, опередивший свое время: лицо скрыто, а вместо голоса — бархатный голосовой движок. Агрессивная лирика, сменяющаяся на душевную вкупе с юмором и самоиронией. Пою Пою — электронный хип-хоп проект с отвязными битами и дерзкой юморной лексикой. Лоу-файный сырой звук и безудержная энергетика пацанов подарят тебе настоящий праздник в пятничный вечер.
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