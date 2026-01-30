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  1. Санкт-Петербург
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Сломанные цветы

Art Lair, Дивенская улица, 5

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Утро для престарелого «Дон Жуана» Дона Джонстона начинается с того, что от него уходит очередная подружка Шерри, потеряв веру в то, что с этим человеком можно создать семью. Оставшись в одиночестве, разбирая почту, Дон обнаруживает розовый конверт. В письме неизвестная сообщает, что двадцать лет назад, расставшись с Доном, обнаружила, что беременна. Не обращаясь за помощью к Дону, вырастила сына, которому уже 19 лет. И мальчик, которому мама не сообщила, кто его отец, решил самостоятельно увидеть папу и ушёл из дома. Дама писала, что ничего не хочет от Дона, просто предупреждает, что встреча отца с сыном вполне возможна... Оригинальный звук + русские субтитры

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