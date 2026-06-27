Slipknot х Rammstein Трибьют
Транспортный Переулок 10А
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от 1700₽ до 3700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
25 лет назад 2001 год принёс человечеству два великих альбома, которые заслуживают отдельного праздника. Легендарные лонгплеи от Slipknot и Rammstein будут сыграны полностью вживую профессиональными московскими трибьют-группами Get This и Ramm'band.
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