Играть можно всем — и дегустаторам с опытом, и любопытствующим, и совсем новичкам, и даже непьющим. Да-да-да, бывали случаи, когда в игре побеждали девушки «в положении». Это всё потому, что определяют вина не только по вкусу, но и по внешнему виду, и аромату. А то, что новичкам везёт — факт известный и неоспоримый. Плюс ко всему дружеская атмосфера, которая всегда сопровождает мероприятия. А если кто-то хочет просто дегустировать вино и узнавать новое и интересное, то присоединяйся. Зрителями на Казино тоже можно быть, если пожелаешь. На Казино для тебя редкая возможность попробовать сет разнообразных вин от роскошно-премиальных до новинок и супер-необычных авторских всего за 2000 рублей, и это ещё и с закусками! Никаких наценок за услуги, чистая цена вин и лёгкого гастросопровождения. Вести Казино будет команда Проекта «О винах России. С любовью». Кратко, как проходит Винное Казино: Выбравшие игру рассядутся за «зелёным сукном» и будут поочередно делать ставки, отгадывая регион происхождения вина, сорт, год урожая, вторая часть участников в это время также будет вслепую дегустировать вина и наблюдать за накалом страстей в Казино. После каждого круга ведущий-крупье покажет вино, расскажет о нём и о его авторе и винодельне. Будет и познавательно, и весело, и азартно. Победитель игры награждается скидочным сертификатом на посещение дегустаций. Бронь мест по телефону.